Клубний чемпіонат світу-2023 може відбутися в США

Претендентами на проведення турніру було Абу-Дабі в ОАЕ та Китай

Джерело - AS.

Клубний чемпіонату світу-2023 можуть провести у США.

Про це повідомляє AS.

Спочатку претендентами на проведення турніру було Абу-Дабі в ОАЕ та Китай, але домовленості з обома країнами досягти не вдалося. Зараз фаворитом є США, які висловили своє бажання бути господарями турніру.

Окрім цього існує організаційна проблема з датами проведення турніру.

Півфінали та фінал турніру планувалося провести з 6 по 12 лютого, до старту плей-оф Ліги чемпіонів, але у Реала досі є шанси потрапити до півфіналу Кубка Іспанії, перші матчі якого відбудуться якраз 8-9 лютого.

У цьому разі організатори будуть шукати інші вільні дати в календарі.

Нагадаємо, у лютому 2022-го Челсі переміг Палмейрас та виграв Клубний чемпіонат світу.