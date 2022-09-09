Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
Вчора 21:40 1209
Шапаренко вибув через пошкодження на 6 місяців
Сьогодні 12:22 448
Україна наблизилася до росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:01 1069
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 06:50 9963
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
Вчора 23:50 1516
Дніпро-1 - АЗ Алкмар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Вчора 21:56 1891
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 21:40 17688
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
Вчора 21:07 1717
Став відомий транслятор матчів збірної України
Вчора 19:40 1165
Поттер - новий головний тренер Челсі
Вчора 18:55 581
Прямі трансляції

Клубний чемпіонат світу-2023 може відбутися в США

Сьогодні 11:17 170 0
Претендентами на проведення турніру було Абу-Дабі в ОАЕ та Китай
Клубний чемпіонат світу-2023 може відбутися в США
#Клубний чемпіонат світу

Джерело - AS.

Клубний чемпіонату світу-2023 можуть провести у США.

Про це повідомляє AS.

Спочатку претендентами на проведення турніру було Абу-Дабі в ОАЕ та Китай, але домовленості з обома країнами досягти не вдалося. Зараз фаворитом є США, які висловили своє бажання бути господарями турніру.

Окрім цього існує організаційна проблема з датами проведення турніру.

Півфінали та фінал турніру планувалося провести з 6 по 12 лютого, до старту плей-оф Ліги чемпіонів, але у Реала досі є шанси потрапити до півфіналу Кубка Іспанії, перші матчі якого відбудуться якраз 8-9 лютого.

У цьому разі організатори будуть шукати інші вільні дати в календарі.

Нагадаємо, у лютому 2022-го Челсі переміг Палмейрас та виграв Клубний чемпіонат світу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 23091 1
Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі 14127 2
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 9963
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця 12374
Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря 5486
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було 17688
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 4500
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5246
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 54875 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10821 3
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 32627 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21042