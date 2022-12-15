Челсі та Реал найбільше зацікавлені в трансфері Гвардіола

Челсі та Реал серйозно зацікавлені в трансфері захисника РБ Лейпцига Йошко Гвардіола.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Наразі ним найбільше цікавляться Челсі та Реал. Вони вже зробили заявки, але вартість його трансферу різко зросла через його виступ на ЧС-2022. Челсі, ймовірно, зробить спробу в січні, але Реал віддає перевагу літній угоді. Я думаю, що Мадрид був би найкращим варіантом для його кар’єри".

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"Не тільки тому, що ми говоримо про Реал, а й через присутність Карло Анчелотті, який може зробити його кращим. Анчелотті багато знає про захист, Гвардіолу на цьому етапі кар’єри була б корисна допомога італійського тренера", - сказав Ді Марціо.