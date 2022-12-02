Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол хотів би виступати за Реал у майбутньому.

Про це центрбек збірної Хорватії розповів порталу Relevo.

"Модрич не повинен нічого розповідати мені про Реал, йому це не потрібно. Я вже все знаю. Знаю, що це найбільший клуб у світі. Чутки про перехід у цю команду - це важливо. Хто знає, можливо колись зможу зіграти за них. Я хотів би, так", - сказав Гвардіол.