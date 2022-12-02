Головне
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 816
Кандидатуру Шевченка висунули на пост президента УАФ
Сьогодні 15:57 326
Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 172
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:17 318074
Ушеніна виграла супертурнір в Індії
Сьогодні 12:55 272
Південна Корея зіграє з Португалією, Бразилія - з Камеруном: розклад матчів 2 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 358
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:20 34978
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 1030
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022
Вчора 23:00 891
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Вчора 18:58 518
Прямі трансляції

Гвардіол: Я хотів би зіграти за Реал

Сьогодні 16:35 219 0
Захисник збірної Хорватії хоче перейти в Реал
Гвардіол: Я хотів би зіграти за Реал
#РБ Лейпциг, #Реал Мадрид, #Йошко Гвардіол

Джерело - Relevo.

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол хотів би виступати за Реал у майбутньому.

Про це центрбек збірної Хорватії розповів порталу Relevo.

"Модрич не повинен нічого розповідати мені про Реал, йому це не потрібно. Я вже все знаю. Знаю, що це найбільший клуб у світі. Чутки про перехід у цю команду - це важливо. Хто знає, можливо колись зможу зіграти за них. Я хотів би, так", - сказав Гвардіол.

Нагадаємо, Барселона цікавиться Гвардіолом.

20-річний хорват виступає за РБ Лейпциг з 2021 року, клуб заплатив за центрбека 19 мільйонів євро загребському Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 34978
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 318074
Дві африканські збірні вийшли до плей-оф ЧС вдруге в історії Дві африканські збірні вийшли до плей-оф ЧС вдруге в історії 931
Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 938
Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО 936
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 1030
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7105
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 61224
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2387
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4829 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 14127
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 47149 1