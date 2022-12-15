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Арсенал готує трансфер Милинковича-Савича

Сьогодні 11:37 183 0
Милинкович-Савич може змінити клуб
Арсенал готує трансфер Милинковича-Савича
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лаціо, #Милинкович-Савич, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсенал розглядає варіант підписання півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича.

Про це повідомляє Relevo

За останні тижні інтерес до серба з боку лондонців значно виріс. Арсенал вже контактував з оточенням гравця.

Милинкович-Савич не хоче продовжувати з римлянами контракт, який діє до літа 2024 року.

Керівництво Лаціо за ідеальних умов хоче отримати за півзахисника 80-90 млн євро, але готове знизити ціну до 40-50 млн євро, адже ризикує втратити футболіста безплатно.

Раніше повідомлялося, що Милинкович-Савич узгодив контракт з Ювентусом.

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