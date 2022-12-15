Арсенал готує трансфер Милинковича-Савича

Джерело - tribuna.com.
Арсенал розглядає варіант підписання півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича.
Про це повідомляє Relevo
За останні тижні інтерес до серба з боку лондонців значно виріс. Арсенал вже контактував з оточенням гравця.
Милинкович-Савич не хоче продовжувати з римлянами контракт, який діє до літа 2024 року.
Керівництво Лаціо за ідеальних умов хоче отримати за півзахисника 80-90 млн євро, але готове знизити ціну до 40-50 млн євро, адже ризикує втратити футболіста безплатно.
Раніше повідомлялося, що Милинкович-Савич узгодив контракт з Ювентусом.