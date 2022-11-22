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Милинкович-Савич узгодив контракт з Ювентусом

Сьогодні 15:38 161 0
Ювентус зацікавлений у послугах Милинковича-Савича.
Милинкович-Савич узгодив контракт з Ювентусом
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Милинкович-Савич, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Ювентус може взимку купити Сергія Милинковича-Савича у Лаціо.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За його інформацією, 27-річний півзахисник погодив із туринським клубом контракт, за яким зароблятиме шість мільйонів євро за сезон.

Крім того, з поваги до Лаціо Милинкович-Савич може продовжити угоду з "орлами", але за умови, що клаусула становитиме 40-50 мільйонів євро максимум. Чинна угода — до літа 2024 року. 

Раніше Лаціо відмовив клубам АПЛ у трансфері Милинковича-Савича.

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