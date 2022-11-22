Милинкович-Савич узгодив контракт з Ювентусом

Ювентус зацікавлений у послугах Милинковича-Савича.

Ювентус може взимку купити Сергія Милинковича-Савича у Лаціо.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За його інформацією, 27-річний півзахисник погодив із туринським клубом контракт, за яким зароблятиме шість мільйонів євро за сезон.

Крім того, з поваги до Лаціо Милинкович-Савич може продовжити угоду з "орлами", але за умови, що клаусула становитиме 40-50 мільйонів євро максимум. Чинна угода — до літа 2024 року.

Раніше Лаціо відмовив клубам АПЛ у трансфері Милинковича-Савича.