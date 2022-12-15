Павар погодився перейти у Манчестер Юнайтед

Павар хоче змінити клуб

Захисник збірної Франції та мюнхенської Баварії Бенжамен Павар погодився на трансфер в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє metro.co.uk.

Футболіст останнім часом був незадоволений своєю ігровою ситуацію в Баварії і попередив керівництво, що бажає залишити клуб.

Після того, як Баварія підписала Маттейса де Лігта, футболіст став частіше залишатись на лаві запасних. Тому відчуває, що зараз саме той час, щоб рухатись далі.

Нагадаємо, що Павар перейшов до Баварії зі Штутгарту у 2019 році за 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Павар хоче покинути Баварію.