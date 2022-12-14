Павар хоче покинути Баварію

Павар хоче змінити клуб

Французький оборонець Бенжамен Павар має намір залишити Баварію влітку 2023 року.

Про це повідомляє Bild.

Захисник унеможливлює продовження контракту з мюнхенським клубом. Він має намір знайти нову команду після закінчення сезону.

Що стосується Баварії, то мюнхенський клуб не відпустить його в січні, але готовий буде продати влітку, щоб не втратити француза через сезон безкоштовно, оскільки його контракт розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Павар перейшов до Баварії зі Штутгарту у 2019 році за 35 мільйонів євро.