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Павар хоче покинути Баварію

Сьогодні 13:12 224 0
Павар хоче змінити клуб
Павар хоче покинути Баварію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Павар, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Французький оборонець Бенжамен Павар має намір залишити Баварію влітку 2023 року.

Про це повідомляє Bild.

Захисник унеможливлює продовження контракту з мюнхенським клубом. Він має намір знайти нову команду після закінчення сезону.

Що стосується Баварії, то мюнхенський клуб не відпустить його в січні, але готовий буде продати влітку, щоб не втратити француза через сезон безкоштовно, оскільки його контракт розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Павар перейшов до Баварії зі Штутгарту у 2019 році за 35 мільйонів євро.

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