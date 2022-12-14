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Гура: Наскільки я знаю, тренером Олександрії буде Ротань

Сьогодні 21:55 163 0
Колишній наставник Олександрії розповів, хто його замінить у клубі
Гура: Наскільки я знаю, тренером Олександрії буде Ротань
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Руслан Ротань, #Юрій Гура

Джерело - FanDay.

Наступним головним тренером Олександрії має стати Руслан Ротань.

Про це розповів колишній наставник команди Юрій Гура.

"Президент не називав мені ім'я нового головного тренера, але, наскільки я знаю, це буде Ротань. Команда в Олександрії підібралася хороша. Потрібно намагатися перемагати у кожному матчі та виконати поставлене завдання. Думаю, із цим колективом є всі шанси посісти третє місце і бути в зоні єврокубків", – зазначив Гура.

Нагадаємо, Олександрія звільнила головного тренера команди Гуру.

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