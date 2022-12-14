Гура: Наскільки я знаю, тренером Олександрії буде Ротань

Наступним головним тренером Олександрії має стати Руслан Ротань.

Про це розповів колишній наставник команди Юрій Гура.

"Президент не називав мені ім'я нового головного тренера, але, наскільки я знаю, це буде Ротань. Команда в Олександрії підібралася хороша. Потрібно намагатися перемагати у кожному матчі та виконати поставлене завдання. Думаю, із цим колективом є всі шанси посісти третє місце і бути в зоні єврокубків", – зазначив Гура.