Колишній наставник Олександрії прокоментував своє звільнення

Джерело - FootBoom.

Колишній головний тренер Олександрії Юрій Гура неочікував звільнення з клубу.

Про це він розповів порталу FootBoom.

"Рішення неочікуване й надто болісне. Відчував, щось не те відбувається в клубі. Завершується останній тур і будь-який тренер повинен поспілкуватися з гравцями, розповісти їм про плани підготовки, обговорити робочі моменти. А мені нічого було сказати, бо ніхто з керівництва зі мною на цю тему не спілкувався".

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"Ось завершився б чемпіонат - тоді б питали з мене, а зараз, на пів шляху... Якесь таке відчуття, наче біг марафон і десь зійшов з дистанції. Не з власної волі, бо сили були", - відповів Гура.

Нагадаємо, Кулаков близький до переходу в Олександрію.