Головне
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал
Сьогодні 11:40 1331
ЧС-2022. Франція – Марокко. Чи продовжиться африканська казка в Катарі?
Сьогодні 19:22 180
Франція - Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022
Сьогодні 17:11 1845
Середа став чемпіоном України зі стрибків у воду
Сьогодні 14:10 368
Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини
Сьогодні 13:40 457
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:08 2044
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:21 1468
Калініна знищила француженку на турнірі у Ліможі
Вчора 23:10 384
Збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 915 1
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було
Вчора 22:55 5140 2
Прямі трансляції

CAS розгляне позов Шахтаря проти ФІФА наступного тижня

Сьогодні 18:55 255 0
Шахтар спробує відшкодувати 50 млн євро
CAS розгляне позов Шахтаря проти ФІФА наступного тижня
#CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні), #ФІФА, #Шахтар

Джерело - The Athletic.

Наступного тижня у CAS буде розглянуто судовий позов Шахтаря проти ФІФА у справі щодо відшкодування 50 мільйонів євро через введення нових правил про призупинення контрактів легіонерів.

Про це повідомляє The Athletic.

Юристи стверджуватимуть, що рішення ФІФА було прийнято без консультацій з ключовими зацікавленими сторонами, такими як самі українські клуби або УАФ.

Крім того, Шахтар доводитиме, що немає правових підстав для призупинення трудових договорів за українським та швейцарським законодавствами, а також, що ФІФА не повинна втручатися в договірні відносини, стороною яких вона не виступає.

Окрім цього, українці посилатимуться на можливе порушення закону про конкуренцію ЄС.

Раніше Сергій Палкін прокоментував рішення ФІФА.

Коментарі ()
Популярне зараз
Франція - Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Франція - Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1845
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було 5140 2
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО 1468
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 2044
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал 1331
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2736
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5931
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14650
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 29832
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 58331 1
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 8390 7
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 47514 1