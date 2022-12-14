CAS розгляне позов Шахтаря проти ФІФА наступного тижня

Шахтар спробує відшкодувати 50 млн євро

Джерело - The Athletic.

Наступного тижня у CAS буде розглянуто судовий позов Шахтаря проти ФІФА у справі щодо відшкодування 50 мільйонів євро через введення нових правил про призупинення контрактів легіонерів.

Про це повідомляє The Athletic.

Юристи стверджуватимуть, що рішення ФІФА було прийнято без консультацій з ключовими зацікавленими сторонами, такими як самі українські клуби або УАФ.

Крім того, Шахтар доводитиме, що немає правових підстав для призупинення трудових договорів за українським та швейцарським законодавствами, а також, що ФІФА не повинна втручатися в договірні відносини, стороною яких вона не виступає.

Окрім цього, українці посилатимуться на можливе порушення закону про конкуренцію ЄС.

Раніше Сергій Палкін прокоментував рішення ФІФА.