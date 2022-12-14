CAS розгляне позов Шахтаря проти ФІФА наступного тижня

Джерело - The Athletic.
Наступного тижня у CAS буде розглянуто судовий позов Шахтаря проти ФІФА у справі щодо відшкодування 50 мільйонів євро через введення нових правил про призупинення контрактів легіонерів.
Про це повідомляє The Athletic.
Юристи стверджуватимуть, що рішення ФІФА було прийнято без консультацій з ключовими зацікавленими сторонами, такими як самі українські клуби або УАФ.
Крім того, Шахтар доводитиме, що немає правових підстав для призупинення трудових договорів за українським та швейцарським законодавствами, а також, що ФІФА не повинна втручатися в договірні відносини, стороною яких вона не виступає.
Окрім цього, українці посилатимуться на можливе порушення закону про конкуренцію ЄС.
Раніше Сергій Палкін прокоментував рішення ФІФА.