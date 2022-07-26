Палкін: ФІФА проігнорувала прохання Шахтаря

ФІФА проігнорувала численні прохання українських клубів щодо рішення організації, яке дозволило легіонерам в односторонньому порядку призупиняти дію контрактів до липня 2023 року.

Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

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"Здається, ніхто не звертав особливої ​​уваги на те, що відбувалося у 2014 році. У футболі було те саме, що і в інших сферах. Увага ФІФА до ситуації з донецьким Шахтарем мала виникнути у 2014 році, а не зараз.

Їхнє рішення не підтримує українські клуби, воно їх знищує – у нас в лізі багато іноземців, а рішення ФІФА шкодить клубу. Ми втратили угоди на суму в 50 мільйонів євро. Коли вони приймали рішення, вони повинні були повідомити про це всі зацікавлені сторони, включаючи УАФ, УПЛ та всі її клуби-члени, при цьому рішення варто було приймати на основі інформації, яку вони отримали б від них.

Але вони ухвалили рішення, не зв'язавшись з жодним із клубів, і вони проігнорували лист, який підписали всі клуби, і безліч електронних листів, які ми надіслали їм із нашого юридичного відділу. Ми відправили до ФІФА листа, в якому йдеться, що якщо вони не допоможуть нам у цій ситуації, то ми подамо на них до суду. Рішення дало агентам можливість зробити себе набагато багатшим, тому що вони можуть сказати іншим клубам, що оформлять трансфер, за який не потрібно платити донецькому Шахтарю, а натомість зможуть отримати більше комісійних", - сказав Палкін.