Збірна Бразилії має намір запросити Зідана

Джерело - Okdiario.
Федерація футболу Бразилії хоче домовитися про співпрацю із Зінедіном Зіданом.
Про це повідомляє Okdiario.
Після невдачі в переговорах з Пепом Гвардіолою бразильці намагаються домовитися про призначення головним тренером збірної 50-річного француза.
У Бразилії вважають, що постать з таким резюме матиме величезну пошану в роздягальні.
Колишній головний тренер Реала поки що продовжує сподіватися на запрошення до збірної Франції.
Раніше повідомлялося, що Дешам залишиться в збірній Франції до Євро-2024.