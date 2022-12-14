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Збірна Бразилії має намір запросити Зідана

Сьогодні 18:41 225 0
Зідан хоче очолити збірну Франції
Збірна Бразилії має намір запросити Зідана
#Зінедін Зідан

Джерело - Okdiario.

Федерація футболу Бразилії хоче домовитися про співпрацю із Зінедіном Зіданом.

Про це повідомляє Okdiario.

Після невдачі в переговорах з Пепом Гвардіолою бразильці намагаються домовитися про призначення головним тренером збірної 50-річного француза.

У Бразилії вважають, що постать з таким резюме матиме величезну пошану в роздягальні.

Колишній головний тренер Реала поки що продовжує сподіватися на запрошення до збірної Франції.

Раніше повідомлялося, що Дешам залишиться в збірній Франції до Євро-2024.

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