Збірна Бразилії має намір запросити Зідана

Зідан хоче очолити збірну Франції

Джерело - Okdiario.

Федерація футболу Бразилії хоче домовитися про співпрацю із Зінедіном Зіданом.

Про це повідомляє Okdiario.

Після невдачі в переговорах з Пепом Гвардіолою бразильці намагаються домовитися про призначення головним тренером збірної 50-річного француза.

У Бразилії вважають, що постать з таким резюме матиме величезну пошану в роздягальні.

Колишній головний тренер Реала поки що продовжує сподіватися на запрошення до збірної Франції.

Раніше повідомлялося, що Дешам залишиться в збірній Франції до Євро-2024.