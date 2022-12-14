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Стали відомі терміни відновлення Вернера

Сьогодні 15:22 312 0
Форвард має бути готовим до старту другої половини сезону
Стали відомі терміни відновлення Вернера
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #РБ Лейпциг, #Тімо Вернер

Джерело - isport.ua.

Тренерський штаб Лейпцига у січні зможе розраховувати на нападника Тімо Вернера.

Про це повідомляє Bild.

26-річний футболіст, який займався останні кілька тижнів переважно у тренажерному залі, відновлюється після травми з випередженням графіка та незабаром має розпочати бігові вправи.

Очікується, що нападник зможе взяти участь у першому поєдинку після відновлення чемпіонату Німеччини - матчі 16-го туру проти Баварії, який відбудеться 20 січня.

У нинішньому сезоні Вернер провів у складі Лейпцига 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма голами та чотирма результативними передачами.

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