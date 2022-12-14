Стали відомі терміни відновлення Вернера

Форвард має бути готовим до старту другої половини сезону

Тренерський штаб Лейпцига у січні зможе розраховувати на нападника Тімо Вернера.

Про це повідомляє Bild.

26-річний футболіст, який займався останні кілька тижнів переважно у тренажерному залі, відновлюється після травми з випередженням графіка та незабаром має розпочати бігові вправи.

Очікується, що нападник зможе взяти участь у першому поєдинку після відновлення чемпіонату Німеччини - матчі 16-го туру проти Баварії, який відбудеться 20 січня.

У нинішньому сезоні Вернер провів у складі Лейпцига 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма голами та чотирма результативними передачами.