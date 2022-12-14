Стали відомі терміни відновлення Вернера

Джерело - isport.ua.
Тренерський штаб Лейпцига у січні зможе розраховувати на нападника Тімо Вернера.
Про це повідомляє Bild.
26-річний футболіст, який займався останні кілька тижнів переважно у тренажерному залі, відновлюється після травми з випередженням графіка та незабаром має розпочати бігові вправи.
Очікується, що нападник зможе взяти участь у першому поєдинку після відновлення чемпіонату Німеччини - матчі 16-го туру проти Баварії, який відбудеться 20 січня.
У нинішньому сезоні Вернер провів у складі Лейпцига 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма голами та чотирма результативними передачами.