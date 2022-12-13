Головне
Збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 431 1
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:21 231
Калініна знищила француженку на турнірі у Ліможі
Вчора 23:10 156
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було
Вчора 22:55 4412 2
Збірна Аргентини шокувала Хорватію двома голами в першому таймі 1/2 фіналу ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 22:03 564
Верховна Рада ввела санкції проти Тимощука та 55 російських спортсменів
Вчора 17:39 445
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Вчора 16:26 444
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Вчора 14:40 608
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Вчора 10:50 445
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Вчора 08:40 2014
Прямі трансляції

Барселона слідкує за талантом загребського Динамо

Вчора 22:09 296 0
Каталонці можуть підписати таланта з Хорватії
Барселона слідкує за талантом загребського Динамо
#Барселона

Джерело - football.ua.

Барселона цікавиться можливістю придбати юного таланта загребського Динамо 19-річного Мартіна Батуріну, який пробився до основної команди. 

Про це повідомляє Marca.

Незважаючи на свою молодість, Батуріна зіграв у п'яти з шести ігор групового етапу Ліги чемпіонів цього сезону та у всіх матчах кваліфікаційного раунду.

У чемпіонаті Хорватії на його рахунку 15 матчів, майже десяток гольових звитяг.

У кожній грі, яку Батуріна відіграв повний матч (88 хвилин і більше), він відзначився результативним внеском за Динамо. Він також провів вісім матчів за збірну Хорватії до 21 року.

Мартіну зручно грати в будь-якій частині півзахисту, і він здатний адаптуватися до ролі, яку йому пропонують. Виділяється своїм баченням, вмінням задавати темп.

Нагадаємо Барселона планує продовжити контракт з Дембеле.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було 4412 2
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику 2174
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6476
Верховна Рада ухвалила закон про медіа Верховна Рада ухвалила закон про медіа 1653
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA 2014
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2578
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20333
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16784 2
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1971
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20608
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 26122
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7648