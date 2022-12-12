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Барселона планує продовжити контракт з Дембеле

Сьогодні 13:11 165 0
Усман Дембеле отримає новий контракт
Барселона планує продовжити контракт з Дембеле
Фото - gettyimages
#Барселона, #Ла-Ліга, #Усман Дембеле

Джерело - footboom.com.

Барселона повернеться до ідеї з пролонгацією угоди Усмана Дембеле наприкінці сезону.

Про це  повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, Усман щасливий у Каталонії, а Хаві вважає його одним з ключових футболістів команди надалі. "Блау-гранас" хочуть зберегти 25-річного француза на багато років, але попередній план передбачає однорічне продовження угоди до 2025-го, щоб сторони могли обміркувати доцільність подальшої співпраці та не мали невизначеностей щодо долі гравця, як це було влітку 2022-го. Очікується, що перемовини почнуться навесні

Нагадаємо, Дембеле має контракт з клубом до літа 2024 року. Угоду було продовжено влітку 2022-го з сумою викупу за 100 мільйонів євро.

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