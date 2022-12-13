Головне
Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:21 2586
Верховна Рада ввела санкції проти Тимощука та 55 російських спортсменів
Сьогодні 17:39 330
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Сьогодні 16:26 366
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Сьогодні 14:40 545
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Сьогодні 10:50 412
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Сьогодні 08:40 1732
Україна U-20 перемогла Польщу на чемпіонаті світу
Вчора 22:46 622
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 17:12 2539
Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно
Вчора 14:40 630
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій
Вчора 14:10 37326
Прямі трансляції

Челсі втратив форварда до кінця сезону через травму

Сьогодні 21:10 104 0
Броя порвав зв'язки коліна
Челсі втратив форварда до кінця сезону через травму
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Форвард Челсі Армандо Броя порвав хрестоподібні зв'язки коліна. 

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Він буде змушений перенести операцію і цього сезону більше не зіграє.

У зв'язку із травмою Брої Челсі збирається вийти на трансферний ринок у січні з метою підписати нового форварда.

Нинішнього сезону на рахунку Брої 18 матчів за Челсі у всіх турнірах, у яких 21-річний албанець забив 1 гол і зробив 1 асист. Раніше повідомлялося, що Челсі запропонував контракт Юссуфа Мукоко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику 2041
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA 1732
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2324
Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка 1793 2
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6444
Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН 2586
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20330
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 14277
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 34716
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7222
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 10061 6
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 29005