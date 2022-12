Челсі втратив форварда до кінця сезону через травму

Форвард Челсі Армандо Броя порвав хрестоподібні зв'язки коліна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Він буде змушений перенести операцію і цього сезону більше не зіграє.

У зв'язку із травмою Брої Челсі збирається вийти на трансферний ринок у січні з метою підписати нового форварда.

Bad news for Chelsea. Armando Broja will be out for the rest of the season as he needs surgery after ACL injury — been told he hopes to be ready for the start next season. 🚨🔵 #CFC



It’s ruptured cruciate ligament, as called by @NizaarKinsella.



Get well soon, @armandobroja9 💪🏻 pic.twitter.com/cL2t9JWWR5