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Челсі запропонував контракт німецькому вундеркінду

Сьогодні 17:25 135 0
Мукоко може покинути Боруссію
Челсі запропонував контракт німецькому вундеркінду
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі розпочав роботу над переходом форварда Боруссії Дортмунд та збірної Німеччини Юссуфа Мукоко. 

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт Мукоко з Боруссією спливає влітку 2023 року, і Челсі хоче підписати 28-річного форварда на правах вільного агента. 18-річному німцеві вже запропоновано контракт до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні на рахунку Мукоко 6 голів та 6 асистів у 22 матчах за Боруссію у всіх турнірах. Раніше Мукоко став наймолодшим гравцем чемпіонатів світу за останні 20 років.

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