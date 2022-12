Челсі запропонував контракт німецькому вундеркінду

Челсі розпочав роботу над переходом форварда Боруссії Дортмунд та збірної Німеччини Юссуфа Мукоко.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт Мукоко з Боруссією спливає влітку 2023 року, і Челсі хоче підписати 28-річного форварда на правах вільного агента. 18-річному німцеві вже запропоновано контракт до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні на рахунку Мукоко 6 голів та 6 асистів у 22 матчах за Боруссію у всіх турнірах. Раніше Мукоко став наймолодшим гравцем чемпіонатів світу за останні 20 років.

#Chelsea have opened talks to try to sign the young star Youssoufa #Moukoko as a free agent from July. Offered a rich contract until 2028. #transfers #CFC https://t.co/iHzNHeuAAJ