Баварія спростувала інтерес до Ліваковича

Мюнхенська Баварія не цікавиться голкіпером Динамо Загреб Домініком Ліваковичем.

Про це заявив спортивний директор клубу Олівер Кан.

"Людина, яка зупинила Бразилію, для мене буде героєм. Я завжди вболіваю проти них. Це дуже особисте, починаючи з 2002 року (сміється). Бразильці надто багато приділяли уваги оболонці, а виявилося, що ця яскрава і блискуча куля може луснути в найнесподіваніший момент. І все, кінець.

Хорвати ж дуже грамотна та навчена команда. З ними всім буде непросто. Можуть обіграти Аргентину. Звісно, Лівакович гідний похвали. Такий воротар повинен грати у ТОП-клубі. Я не маю жодних сумнівів, що в новому сезоні так і буде. Але при цьому до сфери наших інтересів він не входить", - сказав Кан.