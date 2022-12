Правий захисник збірної Нідерландів та міланського Інтера Дензел Думфріс привернув увагу з боку клубів англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Челсі та Манчестер Юнайтед, як і раніше, зацікавлені у 26-річному фулбеку.

Проте, за інформацією джерела, після виступів Думфріса на чемпіонаті світу-2022, його ціна помітно зросла.

Якщо раніше Інтер був готовий продати нідерландського латераля за 30-35 мільйонів євро, то тепер цифра збільшилася до 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про інтерес до Дензела Думфріса з боку Тоттенгема. Інтер готовий вести переговори щодо свого гравця.

#Chelsea and #ManchesterUnited are still interested in Denzel #Dumfries. After the #WorldCup2022 the price has gone up:#Inter now want €50M to sell the Dutch right fullback. #transfers #CFC #MUFC https://t.co/ypIZiaBB3B