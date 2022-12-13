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Інтер оцінює Думфріса у 50 мільйонів євро

Вчора 22:40 197 0
Інтер оцінює Думфріса у 50 мільйонів євро
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник збірної Нідерландів та міланського Інтера Дензел Думфріс привернув увагу з боку клубів англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Челсі та Манчестер Юнайтед, як і раніше, зацікавлені у 26-річному фулбеку.

Проте, за інформацією джерела, після виступів Думфріса на чемпіонаті світу-2022, його ціна помітно зросла.

Якщо раніше Інтер був готовий продати нідерландського латераля за 30-35 мільйонів євро, то тепер цифра збільшилася до 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про інтерес до Дензела Думфріса з боку Тоттенгема. Інтер готовий вести переговори щодо свого гравця.

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