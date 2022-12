Тен Гаг хоче купити в Манчестер Юнайтед Думфріса

Манчестер Юнайтед розглядає декілька претендентів на роль нового правого захисника команди.

Про це повідомляє журналіст Флоріана Плеттенберга

До цього списку входять Мало Гюсто з Ліона, якого оцінюють у 30-40 млн євро, Джеремі Фрімпонг з Баєра та Дензел Думфріс з Інтера.

Головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг наполягає саме на Думфрісі.

Excl. Malo #Gusto: The 19 y/o is very high rated at #MUFC and one of several top transfer targets as a right back. #Frimpong is still in. Ten Hag is pushing for #Dumfries. Gusto would be a big solution in summer 23. Bosses estimate a price tag of around €30-40m. @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/Zz0ikYoHcA