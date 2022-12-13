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Боруссія може придбати Кудуса

Сьогодні 19:40 181 0
Дортмунд придивляється до Мохаммеда
Боруссія може придбати Кудуса
#Боруссія Дортмунд

Джерело - football.ua.

Боруссія Дортмунд виявляє інтерес до півзахисника Мохаммеда Кудуса.

Про це повідомляє Bild.

Джмелі були захоплені грою футболіста за збірну Гани на мундіалі.

Ганець першим з представників своєї країни оформив дубль на чемпіонатах світу та демонстрував дуже зрілий футбол. 

Проте не лише німецький гранд цікавиться можливістю придбати гравця, деякі інші топові європейські клуби також можуть поборотися за підписання перспективного юніора.

Цього сезону за Аякс в нього 10+2 в усіх можливих турнірах.

Нагадаємо Ліверпуль лідирує в боротьбі за Беллінгема.

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