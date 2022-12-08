Верес запланував зимові збори за кордоном

Верес буде готуватися до сезону УПЛ за кордоном.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Ми зберемося разом 15 січня. Пройдемо медичний огляд. З 16 по 25 січня, вже можу це сказати впевнено, команда проведе десятиденний тренувальний збір на своїй базі у Рівному. Працюватимемо на полі зі штучним покриттям. Зіграємо один спаринг.

Потім футболісти отримають один вихідний і ми вирушимо до Варшави. 28 січня з аеропорту столиці Польщі команда вилетить на чотиритижневий тренувальний збір до Туреччини. Там заплановано зіграти щонайменше сім спарингів. Зараз тривають перемовини із потенційними суперниками. До України плануємо повернутися 25 лютого", – розповів Вірт.