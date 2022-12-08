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Верес запланував зимові збори за кордоном

Вчора 23:52 137 0
Юрій Вірт поділився планами команди на зимову паузу.
Верес запланував зимові збори за кордоном
#Верес, #Вірт, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Вірт

Джерело - nkveres.com.

Верес буде готуватися до сезону УПЛ за кордоном.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Ми зберемося разом 15 січня. Пройдемо медичний огляд. З 16 по 25 січня, вже можу це сказати впевнено, команда проведе десятиденний тренувальний збір на своїй базі у Рівному. Працюватимемо на полі зі штучним покриттям. Зіграємо один спаринг.

Потім футболісти отримають один вихідний і ми вирушимо до Варшави. 28 січня з аеропорту столиці Польщі команда вилетить на чотиритижневий тренувальний збір до Туреччини. Там заплановано зіграти щонайменше сім спарингів. Зараз тривають перемовини із потенційними суперниками. До України плануємо повернутися 25 лютого", – розповів Вірт.

Нагадаємо, Верес покинуло троє гравців.

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