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Чемпіон Туреччини у січні спробує підписати Довбика

Сьогодні 17:10 170 0
Трабзонспор може повернеться до кандидатури українця влітку
Чемпіон Туреччини у січні спробує підписати Довбика
#Артем Довбик

Джерело - sport.ua.

Чинний чемпіон Туреччини Трабзонспор, який влітку нинішнього року активно намагався домовитися про трансфер форварда Дніпра-1 та збірної України Артема Довбика, але зазнав невдачі, не втратив інтерес до гравця.

Про це повідомляє Fanatik.

У січні Трабзонспор хоче зробити ще одну спробу домовитися з босами Дніпра-1 щодо трансферу Довбика.

Якщо спортклубівці знову відмовлять, то турецький клуб має намір повернутися до переговорів влітку 2023 року, проте вести їх буде вже не з Дніпром-1, а безпосередньо із самим футболістом.

Справа в тому, що контракт Довбика з Дніпром-1 завершується наприкінці 2023 року, а це означає, що наступного літа футболіст отримає можливість підписати попередню угоду з будь-яким клубом, який зацікавлений у його послугах.

Раніше Довбик заявляв, що не планує підписувати новий контракт із Дніпром-1.

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