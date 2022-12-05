Довбик: Дніпро-1 мене взимку не відпустить

Артем Довбик прокоментував свій потенційний перехід в інший клуб

Джерело - burbuzz.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не проти дограти поточний сезон в УПЛ, щоб допомогти команді залишитися на вершині за підсумками всього чемпіонату.

Про це розповів сам футболіст.

"Клуб налаштований виграти чемпіонат України. Вони так і сказали, що їм важко буде мене замінити. Є варіанти, але Дніпро-1 не розглядає їх. Я розумію, що взимку мене не відпустять. Хіба що виникне варіант, який влаштує Дніпро-1", – розповів Довбик.

Нагадаємо, агент Довбика назвав суму трансферу нападника.