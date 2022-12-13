Зінченко: Я був здивований прогресом Артети

Головний тренер Арсенала Мікель Артета виріс як тренер після переходу у лондонський клуб.

Про це розповів український півзахисник Олександр Зінченко.

"Коли я прийшов у Ман Сіті, він уже тоді був готовий працювати головним тренером. Кожен шматочок його поради був дуже важливим - це було саме те, що гравець хоче почути, особливо це важливо для молодих гравців.

Я був здивований його прогресом, коли перейшов до Арсеналу. Він явно став кращим з того часу, як я бачив його востаннє у Манчестер Сіті – він приголомшливий тренер. Я сподіваюся і не сумніваюся, що він обов'язково виросте як тренер", - відзначив Зінченко.