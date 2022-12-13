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Зінченко: Я був здивований прогресом Артети

Сьогодні 12:11 262 0
Олександр Зінченко прокоментував роботу Мікеля Артети
Зінченко: Я був здивований прогресом Артети
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета виріс як тренер після переходу у лондонський клуб.

Про це розповів український півзахисник Олександр Зінченко.

"Коли я прийшов у Ман Сіті, він уже тоді був готовий працювати головним тренером. Кожен шматочок його поради був дуже важливим - це було саме те, що гравець хоче почути, особливо це важливо для молодих гравців.

Я був здивований його прогресом, коли перейшов до Арсеналу. Він явно став кращим з того часу, як я бачив його востаннє у Манчестер Сіті – він приголомшливий тренер. Я сподіваюся і не сумніваюся, що він обов'язково виросте як тренер", - відзначив Зінченко.

Раніше повідомлялося, що Шахтар міг вигнати Зінченка через слова про мрію грати за Арсенал.

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