Шахтар міг вигнати Зінченка через слова про мрію грати за Арсенал

Українець розповів історію з часів виступів за академію Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Захисника Арсенала Олександра Зінченка могли вигнали з академії Шахтаря за те, що він на камеру сказав про мрію грати за "канонірів", а не "гірників".

Про це українець розповів порталу SkySports.

"Мені було 14 років, я займався в академії Шахтаря. Я робив трюки для відео і в кінці мене запитали: "Яка в тебе мрія?" Я відповів, що грати за Арсенал. Наступного дня хлопець сказав, що ми маємо перезняти це, тому що клуб збирається вигнати мене. Треба просто сказати, що хочу грати в Шахтарі, а не в Арсеналі. Це було так смішно, треба знайти це відео", - сказав Зінченко.

😂 Zinchenko on him dreaming to play for Arsenal while at Shakhtar’s academy. #afc pic.twitter.com/47fGbniPiW — DailyAFC (@DailyAFC) December 12, 2022

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