Шахтар міг вигнати Зінченка через слова про мрію грати за Арсенал

Захисника Арсенала Олександра Зінченка могли вигнали з академії Шахтаря за те, що він на камеру сказав про мрію грати за "канонірів", а не "гірників".

Про це українець розповів порталу SkySports.

