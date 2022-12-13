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Стали відомі терміни відновлення Шапаренка

Сьогодні 10:25 278 0
Ігор Циганик прокоментував відновлення Миколи Шапаренка
Стали відомі терміни відновлення Шапаренка
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Микола Шапаренко

Джерело - footballhub.com.ua.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко відновиться до одного із тренувальних зборів киян і готуватиметься до другої частини сезону.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Шапаренко відновиться до одного із тренувальних зборів, розпочне підготовку у складі "Динамо" і, я дуже сподіваюся, що він буде готовий на другу частину сезону і буде гравцем основного складу, на якого можна буде розраховувати", – сказав Циганик.

Раніше Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо.

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