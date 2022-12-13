Стали відомі терміни відновлення Шапаренка

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко відновиться до одного із тренувальних зборів киян і готуватиметься до другої частини сезону.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Шапаренко відновиться до одного із тренувальних зборів, розпочне підготовку у складі "Динамо" і, я дуже сподіваюся, що він буде готовий на другу частину сезону і буде гравцем основного складу, на якого можна буде розраховувати", – сказав Циганик.