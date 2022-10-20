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Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо

Сьогодні 16:54 463 0
Футболіст вважає, що йдеться більш ніж про 10 мільйонів євро
Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко за 10 мільйонів євро не перейшов до іншого клубу через травму.

Про це заявив сам гравець.

"Можливо, зараз через таку ситуацію [півзахисник травмований], Ігор Суркіс мене відпустив би за 10 мільйонів євро. Але я думаю, потрібно трохи більше. Президент не називав мені конкретної суми, за яку готовий мене продати. Він казав, що, якщо буде пропозиція, відпустить мене. Він мені пообіцяв, я йому вірю, він мене ніколи не підводив й завжди виконував усе, що казав.

Для мене важливо, щоб Динамо заробило на моєму трансфері, бо цей клуб дав мені футбольне життя, можливість виступати за національну збірну та грати у Лізі чемпіонів. Я дуже хочу віддячити клубу за те, що він зробив для мене. Буду тільки радий, якщо якийсь клуб заплатить Динамо за мене гроші", - сказав Шапаренко.

Нагадаємо, Шапаренку зробили операцію.

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