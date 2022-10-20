Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко за 10 мільйонів євро не перейшов до іншого клубу через травму.

Про це заявив сам гравець.

"Можливо, зараз через таку ситуацію [півзахисник травмований], Ігор Суркіс мене відпустив би за 10 мільйонів євро. Але я думаю, потрібно трохи більше. Президент не називав мені конкретної суми, за яку готовий мене продати. Він казав, що, якщо буде пропозиція, відпустить мене. Він мені пообіцяв, я йому вірю, він мене ніколи не підводив й завжди виконував усе, що казав.

Для мене важливо, щоб Динамо заробило на моєму трансфері, бо цей клуб дав мені футбольне життя, можливість виступати за національну збірну та грати у Лізі чемпіонів. Я дуже хочу віддячити клубу за те, що він зробив для мене. Буду тільки радий, якщо якийсь клуб заплатить Динамо за мене гроші", - сказав Шапаренко.