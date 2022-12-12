Журналіст прокоментував інформацію про виставлення Дніпро-Арени на аукціон

Дніпро-Арена та тренувальна база Дніпра належали державі після наіоналізації ПриватБанку.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"І Дніпро-Арена, майно Дніпро-Арени, і майно учбово-тренувальної бази Дніпра були активами ПриватБанку. ПриватБанк націоналізували, і внаслідок цього вони стали державною власністю. Але витрачати державні кошти на спортивні об'єкти достатньо важко".

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"Було вирішено продати на аукціоні і стадіон, і базу, щоб інвестори, які готові їх придбати, придумували вже собі далі якийсь бізнес, шукали можливості їх розвивати. На балансі держави спортивні об'єкти - це важко".

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"Наскільки я знаю, Дніпро-1 платив гроші та брав в оренду і учбово-тренувальну базу, і стадіон Дніпро-Арена. Вони платили гроші за проведення кожного матчу, орендували у держави ці об'єкти", - сказав Циганик.

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