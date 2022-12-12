ПриватБанк виставив на продаж стадіон Дніпро-Арена

Аукціон відбудеться 12 січня

ПриватБанк виставив на продаж через СЕТАМ футбольний стадіон Дніпро-Арена та тренувальну базу футбольного клубу СК Дніпро-1.

Про це повдіомляє setam.gov.ua

Стадіон виставили на продаж "у рамках програми реалізації неопераційної нерухомості" через систему електронних торгів OpenMarket.

Також на аукціон виставили будівлі і споруди, крите футбольне поле Учбово-тренувальної бази у м. Дніпро. Стартова ціна лота - 113 044 000 грн (3 106 грн за 1 кв. м).

"Стадіон Дніпро-Арена - найбільший футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році. Знаходиться у оренді СК Дніпро-1. Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць", - йдеться у повідомленні.

Аукціон через СЕТА відбудеться 12 січня 2023 року. Стартова ціна лоту становить 113,044 млн грн, гарантійний внесок – 5,652 млн грн.