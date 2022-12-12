Вест Гем цікавиться Маліновським

Українець може змінити клуб

Вест Гем зацікавлений у підписанні півзахисника Аталанти Руслана Маліновського.

Про це повідомляє журналіст Foot365 Ігнаціо Генуарді.

В АПЛ за 29-річним українцем вже давно стежать Вест Гем та Тоттенгем. Раніше натомість стало відомо, що перехід хавбека в стан "шпор", ймовірно, зірвався.

Аталанта оцінює Маліновського у 15-20 мільйонів євро, що є проблемою для французького Марселя. Англійські клуби натомість знаходяться в іншій ситуації та не вважають суму надто високою.

Нагадаємо, Аталанта готова продати Маліновського за 7 млн євро.