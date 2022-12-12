Головне
Дудченко фінішував у ТОП-25 гонки переслідування у Гохфільцені
Вчора 15:56 650
Мудрик – пріоритетна ціль Арсеналу на зимове трансферне вікно
Сьогодні 14:40 150
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій
Сьогодні 14:10 37132
Калініна повернулася у ТОП-50
Сьогодні 13:51 257411
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 12:11 325
Жіноча збірна України виборола золото Кубка світу
Сьогодні 08:50 580
Перуджа Плотницького виграла клубний чемпіонат світу
Вчора 23:56 446
Збірна України розгромила Італію на чемпіонаті світу U-20
Вчора 23:24 843
Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців
Вчора 16:09 2279
Спенс потрапив у ДТП через 14-річного підлітка
Вчора 11:04 465
Прямі трансляції

Вест Гем цікавиться Маліновським

Сьогодні 15:38 196 0
Українець може змінити клуб
Вест Гем цікавиться Маліновським
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Аталанта, #Вест Гем, #Руслан Маліновський, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Вест Гем зацікавлений у підписанні півзахисника Аталанти Руслана Маліновського.

Про це повідомляє журналіст Foot365 Ігнаціо Генуарді.

В АПЛ за 29-річним українцем вже давно стежать Вест Гем та Тоттенгем. Раніше натомість стало відомо, що перехід хавбека в стан "шпор", ймовірно, зірвався.

Аталанта оцінює Маліновського у 15-20 мільйонів євро, що є проблемою для французького Марселя. Англійські клуби натомість знаходяться в іншій ситуації та не вважають суму надто високою.

Нагадаємо, Аталанта готова продати Маліновського за 7 млн євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кроуфорд: У перших раундах я просто розминався Кроуфорд: У перших раундах я просто розминався 2268
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 1479
Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців 2279
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій 37132
Безус шикарним дальнім ударом вирвав перемогу для Омонії в матчі чемпіонату Кіпру - ВІДЕО Безус шикарним дальнім ударом вирвав перемогу для Омонії в матчі чемпіонату Кіпру - ВІДЕО 1008
Калініна повернулася у ТОП-50 Калініна повернулася у ТОП-50 257411
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 38822
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27491
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124827
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 43593
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32633
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25567