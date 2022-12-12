Головне
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 17:12 1302
Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно
Сьогодні 14:40 315
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій
Сьогодні 14:10 37167
Калініна повернулася у ТОП-50
Сьогодні 13:51 257441
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 12:11 377
Жіноча збірна України виборола золото Кубка світу
Сьогодні 08:50 632
Перуджа Плотницького виграла клубний чемпіонат світу
Вчора 23:56 456
Збірна України розгромила Італію на чемпіонаті світу U-20
Вчора 23:24 858
Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців
Вчора 16:09 2416
Дудченко фінішував у ТОП-25 гонки переслідування у Гохфільцені
Вчора 15:56 668
Прямі трансляції

Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно

Сьогодні 14:40 315 0
Михайло Мудрик може змінити клуб
Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - isport.ua.

Арсенал зробив вінгера Шахтаря Михайла Мудрика своєю пріоритетною ціллю на зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, наразі поки немає жодних домовленостей ні з "гірниками", ні з самим гравцем. Проте сторони вже ведуть переговори, і Михайло був би радий переїхати на Туманний Альбіон.

Потенційна сума трансферу може дорівнювати менш ніж 100 млн євро, про які постійно кажуть "помаранчево-чорні".

Раніше Срна назвав ціну Мудрика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 1507
Кроуфорд: У перших раундах я просто розминався Кроуфорд: У перших раундах я просто розминався 2329
Калініна повернулася у ТОП-50 Калініна повернулася у ТОП-50 257441
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій 37167
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 1302
Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1441
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 58277 1
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 17408 26
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124828
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38552
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 19083 12
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 103053