Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно

Михайло Мудрик може змінити клуб

Арсенал зробив вінгера Шахтаря Михайла Мудрика своєю пріоритетною ціллю на зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, наразі поки немає жодних домовленостей ні з "гірниками", ні з самим гравцем. Проте сторони вже ведуть переговори, і Михайло був би радий переїхати на Туманний Альбіон.

Потенційна сума трансферу може дорівнювати менш ніж 100 млн євро, про які постійно кажуть "помаранчево-чорні".

Раніше Срна назвав ціну Мудрика.