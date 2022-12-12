Срна: За Мудрика мають заплатити не менше, ніж за Гріліша

Дарійо Срна прокоментував трансфер Михайла Мудрика

Джерело - Чемпіон.

Потенційний покупець вінгера Шахтаря Михайла Мудрика буде змушений заплатити за нього не менше, ніж Манчестер Сіті свого часу віддав за Джека Гріліша (влітку 2021 року "містяни" заплатили Астон Віллі за хавбека 117,5 млн євро) .

Про це розповів директор з футболу "гірників" Дарійо Срна.

"Той, хто хоче підписати Мудрика, має заплатити велику суму, інакше наш президент відмовиться його продавати. Джека Гріліша було продано більш ніж за 100 мільйонів, а рівень Мудрика не нижчий", - цитує Срну журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Арсенал може поставити на паузу трансфер Мудрика.