Арсенал може поставити на паузу трансфер Мудрика

Перехід вінгера Шахтаря Михайла Мудрика в Арсенал зимового трансферного вікна може не відбутися.

Про це повідомляє calciomercato.com.

Лондонці можуть змінити свої трансферні пріоритети через травму Габріела Жезуса на ЧС-2022, через яку він пропустить три місяці.

Керівництво лондонського клубу оцінює можливі альтернативи 25-річному бразильцю. Таким чином, обговорення потенційних трансферів Мудрика та його альтернатив Лероя Сане (Баварія) та Марко Асенсіо (Реал) відкладено.

Раніше повідомлялося, що Арсенал спробує підписати Роналду.