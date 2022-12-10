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Арсенал може поставити на паузу трансфер Мудрика

Сьогодні 18:38 247 0
Арсенал може поставити на паузу трансфер Мудрика
#Футбольні трансфери, #Шахтар, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - footboom.com.

Перехід вінгера Шахтаря Михайла Мудрика в Арсенал зимового трансферного вікна може не відбутися.

Про це повідомляє calciomercato.com.

Лондонці можуть змінити свої трансферні пріоритети через травму Габріела Жезуса на ЧС-2022, через яку він пропустить три місяці.

Керівництво лондонського клубу оцінює можливі альтернативи 25-річному бразильцю. Таким чином, обговорення потенційних трансферів Мудрика та його альтернатив Лероя Сане (Баварія) та Марко Асенсіо (Реал) відкладено.

Раніше повідомлялося, що Арсенал спробує підписати Роналду.

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