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Зозуля: Будь-яка допомога ЗСУ – це вже внесок

Сьогодні 11:25 177 0
Роман Зозуля прокоментував допомогу ЗСУ
Зозуля: Будь-яка допомога ЗСУ – це вже внесок
Фото - gettyimages
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Відомий український футболіст Роман Зозуля закликав допомагати українським військовим.

Про це розповів сам футболіст.

"Я спілкуюсь з дуже багатьма волонтерами, військовими та просто людьми. І все частіше помічаю, що багато хто применшує своє значення. Є люди, які не знаходяться на фронті, але в тилу роблять дуже багато речей, які наближають перемогу. Є ті, хто не знаходиться в Україні, але 24/7 готовий допомагати. І більшість з цих людей кажуть, що те, що вони роблять - то мінімум і не варте уваги…

Друзі, хочу Вам сказати одне: будь-яка допомога - це вже внесок. Людина, яка вранці не випила кави, та зробила на ці гроші донат - наблизила перемогу. Хлопчина, який просто підвіз гуманітарний вантаж, бо його подружка волонтер попросила його - наближає нашу перемогу. Кожен крок, який ви робите з будь-якою допомогою нашим військовим та Україні - важливий.

Запам’ятайте, що ви всі, маленькі деталі, величезного ланцюга, під назвою Україна. І я вдячний Вам за допомогу. Матеріальну, фізичну, гуманітарну, або інформаційну. Разом ми - Народна Армія", - написав Зозуля.

Нагадаємо, Зозуля став гравцем іспанського клубу.

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