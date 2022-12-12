Інтер близький до підписання нападника збірної Франції

Тюрам замінить Хоакіна Корреа

Міланський Інтер близький до домовленості із французьким форвардом Маркусом Тюрамом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Контракт нападника Боруссії Менхенгладбах із клубом закінчується вже наступного літа.

Інтер хоче викупити Маркуса за заниженою ціною вже найближчим часом. Менеджмент команди вже призначив зустріч із представниками гравця, щоб закрити угоду.

Тюрам буде покликаний замінити у міланському клубі аргентинського форварда Хоакіна Корреа. Той уже був проінформований про те, що він більше не потрібний команді, і має знайти собі новий клуб. У поточному сезоні Тюрам забив десять голів і зробив три асисти у 15 матчах Бундесліги. У Корреа ж 3+1 у 13 іграх Серії А.

Нагадаємо Азар може влітку перейти в Інтер вільним агентом.