Азар може влітку перейти в Інтер вільним агентом

Трансфер може відбутися влітку

Джерело - сайт Марко Барзагі.

Наступним клубом вінгера Реала Едена Азара може стати Інтер.

Про це повідомляє журналіст Марко Барзагі.

Трансфер може відбутися влітку на правах вільного агента попри чинний контракт до 2024 року. Мадридці готові відпустити його безплатно та розірвати угоду, щоб не платити Едену 15 мільйонів євро на сезон.

Відзначається, що цей перехід стане можливим лише у тому випадку, якщо Азар погодиться піти на зменшення зарплати.

Раніше повідомлялося, що Реал може взимку продати Азара.