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Чорноморець немає проблем та готує збори і оновлення складу

Сьогодні 21:40 194 0
Чорноморець немає проблем та готує збори і оновлення складу
#Чорноморець

Джерело - sport.ua.

Проблеми власників Чорноморця Бориса Кауфмана та Олександра Грановського з законом на даному етапі ніяк не вплинуть на команду.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Керівництво клубу планує повноцінні збори у Туреччині, а також суттєве оновлення складу. Менеджмент хоче прибрати багатьох гравців та посилити склад.

Наставник Роман Григорчук лишається на своєму місці.

Чорноморець невдало провів першу частину сезону УПЛ. Одеська команда після 15-ти турів набрала лише 11 очок і посідає передостаннє місце.

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