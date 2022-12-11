Чорноморець немає проблем та готує збори і оновлення складу

Проблеми власників Чорноморця Бориса Кауфмана та Олександра Грановського з законом на даному етапі ніяк не вплинуть на команду.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Керівництво клубу планує повноцінні збори у Туреччині, а також суттєве оновлення складу. Менеджмент хоче прибрати багатьох гравців та посилити склад.

Наставник Роман Григорчук лишається на своєму місці.

Чорноморець невдало провів першу частину сезону УПЛ. Одеська команда після 15-ти турів набрала лише 11 очок і посідає передостаннє місце.