Чорноморець немає проблем та готує збори і оновлення складу

Джерело - sport.ua.
Проблеми власників Чорноморця Бориса Кауфмана та Олександра Грановського з законом на даному етапі ніяк не вплинуть на команду.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Керівництво клубу планує повноцінні збори у Туреччині, а також суттєве оновлення складу. Менеджмент хоче прибрати багатьох гравців та посилити склад.
Наставник Роман Григорчук лишається на своєму місці.
Чорноморець невдало провів першу частину сезону УПЛ. Одеська команда після 15-ти турів набрала лише 11 очок і посідає передостаннє місце.