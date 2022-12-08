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За власника Чорноморця Кауфмана внесли заставу

Сьогодні 17:40 369 0
Борис Кауфман покинув СІЗО
За власника Чорноморця Кауфмана внесли заставу
#Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Кауфман

Джерело - pravda.com.uа.

За підозрюваного в створенні злочинної організації бізнесмена та власника Чорноморця Бориса Кауфмана внесли заставу в 129 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

На цей момент невідомо, хто саме вніс заставу. Пізніше в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, що Кауфман уже вийшов із СІЗО.

7 грудня Вищий антикорупційний суд відправив Кауфмана у СІЗО з альтернативною заставою у 129 мільйонів, хоча прокурор САП клопотав про арешт і більшу суму у випадку застави.

5 грудня детективи Національного антикорупційного бюро затримали в Одесі бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа, ще одного власника одеського клубу Олександра Грановського за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників.

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