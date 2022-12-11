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Шахтар не хоче продовжувати оренду Майкона у Корінтіанс

Сьогодні 21:11 176 0
Шахтар не хоче продовжувати оренду Майкона у Корінтіанс
#Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Донецький Шахтар чекає на пропозицію від Корінтіанс щодо півзахисника Майкона.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Український клуб не хоче продовжувати оренду. Шахтар влаштує тільки повноцінний трансфер. Корінтіанс хочуть зберегти гравця, але як повідомлялось раніше, не готові платити 7 мільйонів євро, які хоче отримати за нього Шахтар.

Бразильський клуб хотів би продовжити оренду на рік. Сам гравець не хоче повертатись в Україну і не проти залишитись в Бразилії.

Також повідомляється, що Майкон почне готуватись до нового сезону з Корінтіанс. Оренда діє до 31 грудня, а його контракт з Шахтарем - до 2025 року. 

25-річний Майкон минулого сезону провів 26 матчів за Корінтіанс в усіх турнірах і забив 2 голи.

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