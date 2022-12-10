Майкон не хоче повертатися у Шахтар

Наразі гравець виступає у Корінтіансі

Півзахисник Шахтаря Майкон, який після початку повномасштабної фази російсько-української війни на правах оренди перейшов до Корінтіанса, не хоче повертатися у донецький клуб, про що вже сповістив керівників "гірників".

Про це повідомляє Sport Witness.

Договір оренди по Майкону закінчується 31 грудня, і в Корінтіансі хотіли б зберегти півзахисника у своїх лавах, але поки що бразильський клуб не готовий виконати запити "гірників". "Тімау" розраховують, що "Шахтар" знизить вартість на Майкона, або ж дозволить хавбеку провести в Бразилії ще один рік на умовах оренди.

Продати Майкона Шахтар готовий за 7 мільйонів євро, а ось розглядати можливість продовження оренди "гірники" будуть лише у випадку, якщо не отримають інших пропозицій щодо гравця.