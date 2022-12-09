Президент ПСЖ: Для мене було важливо, щоб Мбаппе залишився у клубі

Для ПСЖ було важливо не втратити нападника Кіліана Мбаппе безкоштовно.

Про це розповів президент парижан Нассер Аль-Хелайфі.

"Для мене він гравець та людина найвищого рівня, професіонал. Тому для мене було дуже важливо, щоб він залишився і не пішов безплатно".

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"Це ще один важливий момент, але я завжди йому довіряв, довіряв його родині, тому що ми створили щось на зразок особливих стосунків з гравцем і ними, і тому... Він - парижанин, француз і завжди пишається тим, що перебуває у Франції", - сказав Аль-Хелайфі.