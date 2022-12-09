Срна: З Де Дзербі Шахтар вийшов би у півфінал Ліги чемпіонів

Шахтар міг вийти в півфінал Ліги чемпіонів з колишнім головним тренером Роберто Де Дзербі.

Про це розповів директор Шахтаря з футболу Даріо Срна.

"Останні 9 місяців були нелегкими через війну. Ми так живемо 8 років. Наша сильна сторона - президент, який любить футбол і витрачає багато грошей. Мені також шкода Де Дзербі, це була б надзвичайна подорож, яка, я впевнений, привела б нас до півфіналу Ліги чемпіонів".