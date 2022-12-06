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Ювентус зацікавлений у трансфері гравця Шахтаря

Сьогодні 16:55 257 0
Анатолій Трубін може змінити клуб
Ювентус зацікавлений у трансфері гравця Шахтаря
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін зацікавив Ювентус.

Про це повідомляє calcioblog.it.

Італійський гранд має шорт-лист воротарів, чиї кандидатури є для нього пріоритетними на трансферному ринку.

Контракт нинішнього ключового кіпера Ювентуса Войцеха Щенсни спливає у 2024 році, і з урахуванням віку, а також рівня необхідного окладу, навряд чи буде продовжений.

З цієї причини Ювентус уже зараз перейнявся пошуком наступника для поляка, і Трубін входить до когорти найбільш бажаних воротарів для туринців разом із Марко Карнесеккі з Аталанти та Гульєльмо Вікаріо з Емполі.

Трубін має контракт із Шахтарем до літа 2024 року. 

Раніше УЄФА почала розслідування порушення Ювентусом правил фейр-плею.

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