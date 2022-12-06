Ювентус зацікавлений у трансфері гравця Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Воротар Шахтаря Анатолій Трубін зацікавив Ювентус.
Про це повідомляє calcioblog.it.
Італійський гранд має шорт-лист воротарів, чиї кандидатури є для нього пріоритетними на трансферному ринку.
Контракт нинішнього ключового кіпера Ювентуса Войцеха Щенсни спливає у 2024 році, і з урахуванням віку, а також рівня необхідного окладу, навряд чи буде продовжений.
З цієї причини Ювентус уже зараз перейнявся пошуком наступника для поляка, і Трубін входить до когорти найбільш бажаних воротарів для туринців разом із Марко Карнесеккі з Аталанти та Гульєльмо Вікаріо з Емполі.
Трубін має контракт із Шахтарем до літа 2024 року.
Раніше УЄФА почала розслідування порушення Ювентусом правил фейр-плею.