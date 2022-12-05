Верес покинуло троє гравців

Верес оголосив про припинення співпраці відразу з трьома гравцями.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Відтепер Роман Мірошник, Михайло Сергійчук та Сергій Шестаков не є футболістами рівненського клубу.

Мірошник став гравцем Вереса влітку 2020 року і провів за команду 51 матч, забивши два голи.

Сергійчук – вихованець "червоно-чорних". Дебютував за першу команду у 16-річному віці у Другій лізі сезону-2007/08. За весь час він відіграв 135 матчів, у яких відзначився 26 разів.

Шестаков з усієї трійці провів у Вересі найменше часу. Він підписав контракт із командою Юрія Вірта влітку 2021 року. Через важкі травми він вийшов на поле лише дев'ять разів.

Нагадаємо, Металіст не розрахувався з Вересом за трансфер Панасенка.