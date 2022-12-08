Джек Гріліш може покинути Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш може змінити клуб.

Про це повідомляє Todofichajes.

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"Містяни" розглядають варіант з продажем Гріліша, який провів не надто успішну минулу кампанію. Кошти, які будуть виручені з продажу, підуть на нові трансфери.

Раніше в боротьбу за Гріліша включився Мілан. Але "россонері" розглядатимуть можливість підписання Джека лише якщо будуть вимушені продати Рафаела Леау.