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Мілан та Челсі зацікавлені у підписанні Гріліша

Сьогодні 21:25 214 0
Джек Гріліш може покинути Манчестер Сіті
Мілан та Челсі зацікавлені у підписанні Гріліша
Фото - gettyimages
#Гріліш, #Мілан, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football.ua.

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш може змінити клуб.

Про це повідомляє Todofichajes.

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"Містяни" розглядають варіант з продажем Гріліша, який провів не надто успішну минулу кампанію. Кошти, які будуть виручені з продажу, підуть на нові трансфери.

Раніше в боротьбу за Гріліша включився Мілан. Але "россонері" розглядатимуть можливість підписання Джека лише якщо будуть вимушені продати Рафаела Леау.

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