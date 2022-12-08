Анчелотті: Роналду все ще відчуває себе 20-річним

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду професійно ставиться до своєї кар'єри.

Про це розповів головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Можливо, він усе ще відчуває себе 20-річним, тому що почувається добре. Він дбав про своє тіло протягом усієї кар'єри, але конкуренція зараз стала жорсткішою.

Я працював з ним два роки й ніколи не мав проблем. Навпаки, він розв'язував мої проблеми. Він забиває гол за гру, як можна вважати його проблемою? Він добре тренується, дбає про кожну дрібницю. Мені було дуже легко його тренувати. Він винятковий гравець", — сказав Анчелотті.