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Власника Чорноморця затримало НАБУ

Сьогодні 20:10 488 0
Кауфмана затримали співробітники Національного антикорупційного бюро
Власника Чорноморця затримало НАБУ
#Чорноморець

Джерело - pravda.com.ua.

Власника одеського Чорноморця Бориса Кауфмана затримали співробітники Національного антикорупційного бюро. 

Про це повідомляє Українська Правда.

Кауфмана затримали детективи НАБУ. Причина затримання не розголошується.

Нагадаємо, у серпні 2022 року бізнесмена затримали на кордоні під час спроби виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів.

До того Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії.

Стверджується, що ДБР  видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон.

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