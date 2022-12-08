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Реал цікавиться 18-річним півзахисником Манчестер Юнайтед

Сьогодні 15:21 146 0
Англійський клуб покладає великі надії на 18-річного футболіста
Реал цікавиться 18-річним півзахисником Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид

Джерело - Relevo.

Реал уважно слідкує за ситуацією навколо перемовин півзахисника Алехандро Гарначо з Манчестер Юнайтед щодо нового контракту.

Про це повідомляє Relevo.

Гарначо дуже прив'язаний до Мадриду, тому що народився там. Він досі час від часу відвідує місто, щоб зустрічатися зі своєю сім'єю.

Англійський клуб покладає великі надії на 18-річного футболіста, тому з представниками та родиною аргентинця відбулося вже декілька зустрічей, щоб спробувати домовитися про підписання нової угоди.

Нинішній контракт Гарначо з Юнайтед діє до літа 2023 року.

Нагадаємо, Реал та Манчестер Юнайтед зацікавлені у Гакпо.

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