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Енріке покинув пост головного тренера збірної Іспанії

Сьогодні 13:43 154 0
Енріке покинув пост головного тренера збірної Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке покинув свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

"Фурія Роха" сенсаційно поступилася Марокко в межах 1/8 фіналу ЧС-2022.

Іспанський фахівець очолив команду в 2018-у році.

Раніше визначилися кандидати на заміну Енріке в збірній Іспанії.

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