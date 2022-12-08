Енріке покинув пост головного тренера збірної Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке покинув свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

"Фурія Роха" сенсаційно поступилася Марокко в межах 1/8 фіналу ЧС-2022.

Іспанський фахівець очолив команду в 2018-у році.

Раніше визначилися кандидати на заміну Енріке в збірній Іспанії.