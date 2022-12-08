Енріке покинув пост головного тренера збірної Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке покинув свою посаду.
Про це повідомляє пресслужба національної команди.
"Фурія Роха" сенсаційно поступилася Марокко в межах 1/8 фіналу ЧС-2022.
Іспанський фахівець очолив команду в 2018-у році.
🔴 OFICIAL | La @RFEF agradece a @LUISENRIQUE21 su trabajo al frente de la @SEFutbol— RFEF (@rfef) December 8, 2022
🔗 https://t.co/6Cib6cpJ1l#GraciasLuisEnrique pic.twitter.com/wkAIMu2utd
Раніше визначилися кандидати на заміну Енріке в збірній Іспанії.